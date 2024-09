«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«Preferiram comprar o Schjelderup e o Tengstedt. Gastaram 30 milhões nisto, mais caro do que o Gyökeres.»

A afirmação é de Luís Filipe Vieira, na recente entrevista dada à CMTV e na qual o ex-presidente do Benfica apontou inúmeras críticas à gestão financeira e desportiva de Rui Costa.

Mas será que corresponde à verdade? De acordo com os números que constam do Relatório & Contas da Benfica SAD referentes a 2022/23, não. No exercício dessa temporada, Schjelderup representou um investimento total de 14,030 milhões de euros, enquanto Tengstedt foi contratado por 10,051 milhões de euros.

Contas feitas: 24 milhões de euros, um valor que, ainda assim, contempla, além de comissões, mecanismo de solidariedade, a «totalidade dos valores variáveis dependentes do cumprimento de condições contingentes», lê-se no R&C. Significa isto que Schjelderup e Tengstedt não custaram, ambos, os valores referidos, mas poderão vir a custar.

Ainda assim, caso se chegue à cifra dos 24 milhões de euros, é menos o valor do investimento que o Sporting fez pelo influente avançado sueco no verão de 2023: 20 milhões de euros mais 4M em objetivos e aos quais acrescem 2,2 milhões pagos em comissões de intermediação.