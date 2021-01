Apesar de ter apenas um jogo realizado esta época (na Taça de Portugal), Facundo Ferreyra deixa elogios a Jorge Jesus, técnico que o recuperou para a equipa principal do Benfica, depois de finalizado o empréstimo ao Espanhol.

«O Benfica tem um grande técnico, sabe muito. Por mais que não esteja a jogar, tento sempre aprender. Procuro tirar algo dos técnicos que sei que entendem de futebol e que gostam que os jogadores evoluam. Tive muitos técnicos e de alguns nem me lembro o nome, pois não deixaram nada. E depois há treinadores que te ensinam, mesmo quando não estás a jogar, como é o meu caso agora. Vale a pena ouvir, seja para aplicar no Benfica ou noutro lado», referiu o avançado argentino, em entrevista para o podcast do preparador físico brasileiro Lucas Carvalho.

Facundo Ferreyra assume que não está a atravessar uma boa fase, mas acredita que o novo ano será melhor: «Estou convencido que em 2021 vai mudar tudo e vou voltar ao nível que já tive.»

«Neste momento não estou a passar por uma fase, mas já reverti situações difíceis. Oxalá seja no Benfica, ou então onde for, e que volte a fazer uma campanha como aquela que tive no Shakhtar. Os avançados vivem de golos», concluiu.