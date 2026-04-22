Já com a manutenção na Liga 3 garantida, o Fafe procura agora chegar à final da Taça de Portugal. Depois do 1-1 na primeira mão, os minhotos visitam Torres Vedras, na quinta-feira (20h45), para voltarem a defrontar o Torreense, equipa que compete na II Liga. O treinador dos Justiceiros, Mário Ferreira, fez a antevisão do encontro em conferência de imprensa:

Favoritismo é do Torreense

«Há favoritos, e o favorito é o Torreense. Temos de ser sérios e honestos. Estamos num nível inferior, apesar de a Liga 3 estar a crescer. Dentro das nossas possibilidades, vamos olhar para o plano estratégico. A responsabilidade é da equipa da II Liga, que está a lutar pela subida de divisão.»

Trajeto do Fafe na Taça

«Estamos na meia-final da segunda competição mais forte do nosso país. Fizemos um trajeto maravilhoso. Eliminámos uma equipa do Campeonato de Portugal com muito valor, uma de Liga 3 numa deslocação difícil a Évora e três equipas da I Liga, duas delas com um futebol fantástico. E uma delas (Sp. Braga) está na meia-final da Liga Europa. Portanto, temos o nosso valor, mas vamos apanhar um adversário difícil, que tem tudo para lutar pela subida à I Liga e vai fazer deste um dos grandes jogos da época.»

Análise ao adversário

«[Espero um Torreense] muito forte. Tem uma capacidade ofensiva muito grande. Joga no seu terreno com uma intensidade muito elevada e vai-nos dar muito trabalho. A questão do campeonato não vai estar neste jogo. Esperamos um Torreense com capacidade para ser forte e defender bem em vários momentos.»

Importância do apoio dos adeptos

«Conseguimos criar uma simbiose com os adeptos e a cidade. Vamos ter menos adeptos do que em casa, mas vão ser muito bons. Independentemente do que aconteça, jogadores, equipa técnica e adeptos estarão preparados para lidar com todos os momentos do jogo.»