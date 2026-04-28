No encerramento da nona jornada do Grupo 1 de manutenção na Liga 3, o São João Ver venceu na visita ao Fafe, por 2-1. À margem do encontro, os principais investidores nas sociedades desportivas, Derlei e Dani Alves, respetivamente, estiveram à conversa na tribuna presidencial.

O extremo Nuno Pereira marcou aos 9 e 66 minutos, lançando o S. João Ver para fora da zona de despromoção (3.º), com 18 pontos, dois de vantagem sobre o Sp. Braga B (5.º). A Sanjoanense (6.ª) já foi despromovida ao Campeonato de Portugal.

Na última jornada, no domingo, o Fafe visita o Sp. Braga B, enquanto o S. João Ver recebe a Sanjoanense. Pelo meio surge o Marco 09, com 17 pontos, e que visita o tranquilo Paredes (2.º).