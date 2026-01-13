O Fafe recebe o Sp. Braga esta quarta-feira, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, depois de já ter deixado pelo caminho duas equipas da Liga, Arouca e Moreirense. O treinador Mário Ferreira quer ver a equipa «desfrutar com responsabilidade» no jogo que tem início marcado para as 18h45.

Expetativas para o jogo dos quartos de final

«Vamos ter um jogo com um adversário que temos de respeitar e entender, pelo seu posicionamento no futebol português, mas não temos de fazer disso algo que nos vá pressionar. Queremos desfrutar deste momento com responsabilidade, respeitando o adversário e colocando em prática o nosso plano de jogo, sendo competitivos em todos os momentos, unidos e mentalmente fortes.»

Possibilidade de repetir os feitos de 1976/77 (eliminado pelo FC Porto) e de 1978/79 (derrotado pelo Sporting)

«[O Sp. Braga] Vai querer entrar forte nos primeiros minutos, vai querer assumir as despesas do jogo. Temos de estar preparados para contrariar isso, dentro do nosso plano estratégico. O jogo tem 90 minutos. Acreditamos muito na nossa probabilidade de passar a eliminatória. Vamo-nos agarrar a essa probabilidade com tudo e representar bem o Fafe.»

Sobre as sequelas do Sp. Braga depois da desilusão na final da Taça da Liga

«Não estão feridos, vão querer dar uma resposta aos adeptos e sócios, servindo-se do leque de opções bastante vasto que têm à disposição. Tem um plantel com muitas soluções. Vamos esperar um Braga caracterizado, com uma ideia que não mudou desde o início, com um projeto que está bem implementado pelo Carlos, que veio para ser a cara desse projeto. Está a ser uma ideia positiva dentro do jogo do Braga.»

Fafe moralizado com sequência de três vitórias consecutivas

«O nosso foco é sempre planear o próximo jogo. Dentro dos poucos treinos que tivemos, vamos apresentar um Fafe forte, com alma, com bom espírito, a representar os valores desta cidade.»