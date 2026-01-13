O Fafe anunciou «lotação esgotada» para a receção ao Sp. Braga, jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que está marcado para as 18h45 desta quarta-feira.

«Casa cheia e bilhetes esgotados no Estádio Municipal de Fafe. Vocês, lado a lado connosco, como sempre foi, como sempre será. Amanhã vamos viver juntos a festa da Taça de Portugal», escreve o clube da Liga 3 numa publicação nas redes sociais.

