Mário Ferreira anteviu esta terça-feira a receção do Fafe ao Torreense, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, o treinador dos “Justiceiros” apontou à inédita final e alertou para as dificuldades. O duelo está agendado para esta quarta-feira (20h15) e vai ser arbitrado por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

A um passo do Jamor

«Espero que a massa adepta compareça em força. Acreditou nesta caminhada, acreditou que podíamos ser felizes e que estaríamos nas meias-finais, passados mais de 40 anos. Estamos a fazer história e colocámos o clube e a cidade num patamar altíssimo. É legítimo sonhar, respeitando o adversário.»

Segue-se o Torreense

«O Torreense disputa todos os jogos para ganhar. É uma boa equipa em todos os momentos, sabe transitar com bola e é forte nas bolas paradas. Nota-se que há uma ideia clara. É uma equipa bem equilibrada. Vai ser um adversário difícil. Apesar das expulsões de Dany Jean e Drammeh, o Torreense tem várias soluções.»

Fafe de fora da subida à II Liga

«A equipa fez o luto quando tinha de fazer. Estamos motivadíssimos, concentrados e focados. A receita é desfrutar com responsabilidade. Vamos disputar uma eliminatória diferente das outras. Estamos preparados para isso e temos consciência de que ainda haverá mais 90 minutos em Torres Vedras.»