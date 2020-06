O Marselha de André Villas-Boas foi multado em 3 milhões de euros pela UEFA, no âmbito de uma investigação a infrações relacionadas com o fair-play financeiro, mas vai poder jogar a Liga dos Campeões.

Além da pesada multa, a UEFA vai reter quinze por cento das receitas do clube do Vélodrome nas competições europeias nas próximas duas temporadas. A equipa também vai contar com restrições desportivas nas provas europeias, ficando limitada à inscrição de 23 jogadores, menos dois do que as restantes equipas.

Apesar de tudo, o clube vai poder jogar na Liga dos Campeões, uma vez que a UEFA não impôs restrições ao nível de jogos.