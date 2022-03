«É só um jogo».

As emoções de uma partida de futebol levam os jogadores, por vezes, a perderem a noção de que o futebol, no fundo, não passa de um jogo.

E foi isso mesmo que a árbitra Mafalda Antunes lembrou a Madalena Lino, guarda-redes da AF Horta, quando esta sofreu um golo no encontro com a AF Angra do Heroísmo. Num gesto de fair-play e didático, a juíza acalmou a jovem guarda-redes e consolou-a, depois de esta não ter contido as lágrimas de tristeza.

Ora veja o momento: