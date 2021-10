Nesta quarta-feira já lhe contámos que a equipa de iniciados do Mangualde prescindiu de um jogador para não entrar em campo em superioridade numérica, e agora apresentamos mais um gesto de desportivismo, partilhado pelo Oliveira do Bairro.

Um vídeo partilhado por este emblema mostra um jovem da formação, que estava a desempenhar as funções de "apanha-bolas" no jogo com o Pampilhosa, a contribuir para o período de aquecimento de um jogador da equipa visitante.

O Oliveira do Bairro deixa um agradecimento ao jogador do Pampilhosa, «pelo carinho» com que tratou o pequeno "apanha-bolas", e o próprio Jessi Tati comentou: «Obrigado eu. Igualmente ao pequeno craque pela “ajuda”, Foi um gosto, um abraço e boa sorte.»