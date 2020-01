O Liverpool está a caminhar para o primeiro título em trinta anos em ritmo de passeio na Premier League, já com dezasseis pontos de vantagem sobre o Manchester City e ainda com um jogo em atraso e, além disso, destaca-se, nesta altura, como campeão da Europa ao nível do fair-play. Pelo menos é isso que indica um estudo do CIES – Observatório para o Futebol que diz que o clube de Anfield é o que comete menos faltas na Europa, com uma média de 8,1 faltas por jogo. O Benfica é o primeiro clube português a aparecer nesta lista, com uma média de 12,38 faltas por jogo.

Nesta análise foram tidos em conta 35 campeonatos europeus e o número de faltas por jogo segundo a base de dados da InStat nos jogos disputados até 13 de janeiro de 2020. O Liverpool, como já dissemos, lidera este ranking com apenas 8,1 faltas por jogo, beneficiando da arbitragem menos rigorosa da Premier League, a liga onde os árbitros deixam mais jogar, com uma média de 20,4 faltas por jogo, quando a média global deste estudo é de 27,2 faltas por jogo.

A seguir à Premier League destacam-se também as ligas da Dinamarca (21 faltas por jogo) e da Holanda (21,6). Sem sentido contrário, as ligas mais agressivas são as dos campeonatos do leste da Europa, com a Sérvia à cabeça, com uma média de 34,9 faltas por jogo, seguida pela Bulgária (31,6), República Checa (31,4), Roménia (31,0), Polónia (30,9) e Ucrânia (30,5).

Em relação a Portugal, o líder Benfica é o que comete menos faltas, com 12,38 faltas por jogo, à frente do Sporting (13,38) e bem à frente do FC Porto (17,0). No fim da lista, com mais faltas por jogo, está o Paços de Ferreira (19,88). Confira a lista completa no final da peça.

Clubes com menos faltas na Europa

Liverpool (Inglaterra): 8,14 faltas por jogo

Silkeborg (Dinamarca): 8,89

Hamburgo (Alemanha): 8,94

FC Honka (Finlândia), 9,10

Newcastle (Inglaterra), 9,14

Bournemouth (Inglaterra): 9,23

PSV Eindhoven (Holanda), 9,28

Bayern Munique (Alemanha), 9,47

Freiburgo (Alemanha), 9,47

Celtic (Escócia), 9,50

B. Dortmund (Alemanha), 953

PORTUGAL: média de faltas por jogo

Benfica, com 12,38 faltas por jogo

Santa Clara (12,94)

Sporting (13,38)

V. Guimarães (14,13)

Sp. Braga (14,13)

Rio Ave (14,56)

Tondela (14,56)

V. Setúbal (14,63)

Portimonense (14,75)

Marítimo (15,88)

Moreirense (15,94)

Belenenses, 16,13)

Famalicão (16,13)

FC Porto (17,0)

Gil Vicente (17,19)

Desp. Aves (17,31)

Boavista (18,13)

Paços Ferreira (19,88)