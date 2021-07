Duda, antigo avançado que se sagrou bicampeão nacional pelo FC Porto, morreu ontem aos 73 anos, em Maceió, no Brasil.

O brasileiro fez 148 jogos e 51 golos de dragão ao peito, tendo conquistado os campeonatos de 1977/78 e 1978/79, além da Taça de Portugal de 1976/77.

Além de cinco anos ao serviço dos dragões (de 1976 a 1981), Duda representou o Vitória de Setúbal e o Oliveira do Douro, em Portugal, tendo no estrangeiro tido uma passagem fugaz pelos espanhóis do Sevilha e começado a sua carreira como sénior no Sport do Recife.

Duda ficou também na história ao ter apontado um hat-trick na goleada do FC Porto frente ao Manchester United (4-0), no Estádio das Antas, em jogo a contar para a já extinta Taça das Taças.