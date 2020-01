O cartão vermelho visto por Rafael Defendi no Estádio do Bessa entra diretamente para os recordes do campeonato 2019/20.

Esta é a expulsão mais rápida da atual edição da Liga, pois os 23 segundos de Defendi neste Boavista-Famalicão suplantam os 41 de Edmond Tapsoba, defesa do Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão.

Defendi fez falta sobre Stojilikovic, que seguia isolado, e viu o cartão vermelho direto no Bessa. O VAR ainda analisou um possível fora-de-jogo do avançado axadrezado, mas considerou legal o ataque.

Como mera curiosidade, o recorde europeu na atual época ainda pertence ao guarda-redes do Konyaspor, Serkan Kirintili, expulso aos 13 segundos num jogo da liga turca. No final da peça pode ver esse vídeo, até pela ação precipitada e quase anedótica de Kirintili.

Veja a expulsão de Defendi no Bessa:

VÍDEO: a expulsão ridícula de Kirintili na Turquia