O avançado Jesús Corona está de regresso aos trabalhos do FC Porto, no centro de treinos do Olival. O mexicano esteve ao serviço da seleção na Gold Cup, que perdeu na final frente aos Estados Unidos.

O jogador de 28 anos chegou ao início da noite de segunda-feira à cidade do Porto, depois de umas férias pequenas. Está agora à disposição do técnico Sérgio Conceição para a próxima jornada.

O FC Porto recebe o Famalicão no domingo, em jogo da segunda jornada da Liga.