O FC Porto foi derrotado este domingo na receção ao Rio Ave, por 2-0, com a formação de Vila do Conde a seguir líder da série Norte da segunda fase do campeonato nacional de juvenis, na qual Famalicão e Sporting de Braga também venceram.

Na série Sul, que continua a ser liderada pelo Sporting, que não jogou este domingo, houve vitórias de Benfica, Belenenses e Marialvas.

Para a decisiva fase de apuramento de campeão apuram-se os dois primeiros classificados, de forma direta, mais o terceiro melhor entre as duas séries.

O pior terceiro classificado e o quarto melhor classificado vão jogar um play-off a uma volta, por pontos, com um representante da Madeira e um representante dos Açores. De entre estas quatro formações, sairá aquela que se junta à fase decisiva de campeão, a disputar entre seis clubes, a duas voltas e por pontos.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

Série Norte

Tondela-Boavista, 2-2

Sp. Braga-V. Guimarães, 2-1

Padroense-Famalicão, 0-1

FC Porto-Rio Ave, 0-2

Classificação:

1.º: Rio Ave, 10 pontos

2.º: Famalicão, 10

3.º: Sp. Braga, 9

4.º: FC Porto, 6

5.º: V. Guimarães, 5

6.º: Boavista, 3

7.º: Tondela, 1

8.º: Padroense, 0

Série Sul

Marialvas-Académica, 3-2 (sábado)

Sacavenense-Benfica, 1-3

V. Setúbal-Belenenses, 1-2

Sporting-Fátima (20 fevereiro 2022)

Classificação:

1.º: Sporting, 9 pontos (menos um jogo)

2.º: Benfica, 8

3.º: Belenenses, 6

4.º: Sacavenense, 6

5.º: V. Setúbal, 4

6.º: Marialvas, 4

7.º: Fátima, 4 (menos um jogo)

8.º: Académica, 1