Emprestado pelo Benfica ao Famalicão, Diogo Gonçalves é uma das principais figuras da equipa que regressou esta época ao principal escalão do futebol português.

Numa ação promovida pelo emblema famalicense, o extremo de 23 anos falou sobre o que o futuro lhe reserva, garantindo que isso está nas mãos do clube ao qual está ligado há mais de dez anos. «Tenho muita estima pelo Famalicão, mas toda a gente sabe que sou do Benfica e há coisas que não controlo e que são pessoas acima de mim que controlam. No final da temporada teremos de decidir e depois veremos. Claro que o Famalicão estará sempre no meu coração e vou ser para sempre famalicense», disse.

Várias das perguntas lançadas a Diogo Gonçalves partiram de companheiros e de ex-colegas, que lhe foram lançando «provocações» e o confrontaram com episódios caricatos.

Pedro Gonçalves questionou-o se era mesmo verdade que no balneário se comentava que ele só servia para correr e o extremo não se ficou. «O único que comenta isso és tu. Estou sempre a correr, é verdade, mas quando eu te dou as bolas e falhas, não dizes nada», disse bem disposto.

Yuri Ribeiro, ex-companheiro no Benfica e nas seleções jovens, disse que Diogo Gonçalves foi expulso num estágio da Seleção devido a um episódio caricato, situação que o jogador do Famalicão negou. «É pura mentira. O Yuri gosta de ser muito brincalhão. Por esta mentira vais pagar o jantar que deves há muito tempo a mim e ao Guga.»

Guga, que o confrontou com o facto de estar a perder cabelo e Diogo responsabilizou o companheiro no Famalicão e jogador com quem fez quase toda a formação no Benfica por isso. «É verdade, mas muito se deve ao facto de te aturar há 15 anos. Vivemos juntos muito tempo, és um grande amigo, mas acima de tudo és um grande chato: tu é que me tens deixado sem cabelo», apontou.

As malandrices dos tempos no Seixal também foram tema de conversa. «Eu, o Guga e o Yuri tínhamos uma brincadeira quando éramos mais novos. íamos mascarados em carros mandar ovos aos mascarados. Mas o Guzzo, do quinto andar do seu prédio, também mandava ovos às pessoas», revelou.