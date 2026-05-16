Custódio, treinador do Alverca, lamentou a falta de eficácia da equipa e fez um balanço positivo da época, ao mesmo tempo que confirmou a saída do clube ribatejano.

Análise ao jogo

A equipa acabou por ser competitiva. Se olharmos ao jogo jogado e às oportunidades, tivemos mais do que o Famalicão, compreendendo o momento deles e a ansiedade que esta classificação lhe podia trazer, já agora parabéns pela melhor classificação de sempre, ao clube e ao treinador que fez um excelente trabalho. O jogo resume-se em nós não termos feito golo.

Vai continuar no Alverca?

Não vou continuar e fui muito explicito sobre isso na antevisão. Estou muito agradecido ao Alverca pela oportunidade.

Qual o balanço que faz da temporada?

O balanço da época é simples: fizemos tudo o que nos foi proposto. Conseguimos que o Alverca ficasse na I Liga, no ano zero, e conseguimos a valorização dos jogadores e esse foi um dos motivos da minha contratação. A meio do ano fizemos a maior venda de sempre e vamos ver este defeso. Estamos todos de parabéns.