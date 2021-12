O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, acredita que o duelo com o Benfica pode ser um «ponto de viragem» para a equipa famalicense, que somou duas derrotas nos últimos dois jogos, frente a Portimonense e Gil Vicente.

Na conferência de imprensa, o técnico dos minhotos reconheceu o poderio do adversário, mas defendeu que os seus jogadores «podem fazer mais».

«As dificuldades são enormes, não há jogos fáceis nesta Liga. É um adversário que luta pelo objetivo de ser campeão, respeitamos o plantel do Benfica, mas temos consciência que podemos fazer mais. Já fizemos bons jogos, temos de acreditar em nós», afirmou, citado pela Lusa.

Ivo Vieira reconheceu que os famalicenses podiam ter uma classificação melhor (nesta altura estão no 14.º lugar), mas frisou que o clube «tem de jogar sempre para ganhar».

«Temos consciência do nosso momento e da valia do adversário, mas acreditamos muito no nosso potencial. Houve coisas que não correram bem nos últimos jogos e a responsabilidade é minha, mas podemos fazer melhor e temos de lutar pelos três pontos», referiu.

E o Benfica? Aparecerá em Famalicão motivado pela vitória na Liga dos Campeões frente ao Dínamo de Kiev, ou ferido pela derrota no dérbi ante o Sporting?

«O que vai do outro lado não consigo controlar. Não posso dizer se estão motivados ou desmotivados. O que sei é que vamos encontrar uma equipa forte, com um plantel fantástico, mas nós também temos a nossa valia e temos de lutar pelo resultado», disse.

Para este jogo, Ivo Vieira apenas não vai poder contar com o lesionado Diogo Figueiras.

O Famalicão recebe o Benfica este domingo, em jogo da 14.ª jornada da Liga, a partir das 18h00.