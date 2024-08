O treinador do Famalicão demonstrou ambição máxima para a receção ao Benfica no arranque da Liga 2024/25 e repetir, assim, o triunfo sobre os encarnados na 32.ª jornada da época passada.

«Os resultados fazem parte da história, como é óbvio. É importante saber que o último confronto - e não foi assim há tanto tempo, aproximadamente dois meses - acaba por ser, também, um motivo de conforto para os jogadores verem que realmente é possível ter bons resultados, ganhar a equipas e a clubes do patamar do nosso próximo adversário», disse Armando Evangelista na antevisão ao duelo deste domingo com as águias.

«Sabemos que o Benfica é um clube que se alimenta de títulos, de vitórias, e só por si isso demonstra o grau de dificuldade que vai ter este jogo. Todas as indicações que temos daquilo que fizemos neste período preparatório levam-nos a crer que estamos preparados para fazer um bom jogo e para poder e ter a ambição de ganhar. A ambição de ganhar e de sermos competitivos em todos os jogos é a nossa máxima. E isso ninguém nos vai tirar», apontou.

Para o jogo com o Benfica (domingo às 18h00) o Famalicão só não poderá contar com o mais recente reforço Mathias de Amorim.