O Famalicão foi apenas uma de três equipas, juntamente com o Sporting e o FC Porto, com pleno de vitórias nas primeiras três jornadas da Liga.

Neste domingo, a equipa de Armando Evangelista defronta fora o V. Guimarães e o técnico dos famalicenses não espera facilidades.

«Será um jogo difícil, como acontece com todos os adversários. O Vitória está a fazer um bom início de campeonato, é uma equipa competitiva, está bem orientada. Perspetiva-se um jogo de grau de dificuldade elevado para o Vitória e para o Famalicão. Parece-me que vamos ter pela frente um bom espetáculo», observou em conferência de imprensa.

«À semelhança do Famalicão, o Vitória está a fazer um bom arranque. E esta qualificação europeia é boa para o clube e para o futebol português, porque são pontos [que se amealham no ranking da UEFA]. Nós temos preocupações com o adversário, mas o nosso foco também está dentro, no que podemos fazer, nas armas que temos, no nosso momento, e que queremos prolongar. Estamos na terceira jornada, só isso. E temos três vitórias. Temos que querer a quarta, a quinta, a sexta, e por aí fora», acrescentou Evangelista.

O técnico do Famalicão abordou ainda o tema do mercado, que encerra na próxima segunda-feira em Portugal. «Eu olho para os jogadores que tenho, para os jogadores que tinha hoje no treino. A verdade é que estar em competição e a janela ainda estar aberta origina esse tipo de certezas que acabou de me transmitir [n.d.r.: a possível saída de Francisco Moura para o FC Porto]. Certezas essas que eu não tenho. O que eu sei é que tinha um lote de jogadores no treino e estivemos a preparar aspetos para o próximo jogo, que é amanhã [domingo]. E o que me foi transmitido é que, dentro deste lote, podia convocar todos», apontou.