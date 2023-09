Daniel Ramos, treinador do Arouca, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Famalicão:

«Hoje aconteceu-nos muita coisa. Até entrámos bem no jogo e depois o Famalicão acaba por estar um pouco por cima. O Famalicão teve o golo e mis uma oportunidade, grande eficácia. Nós tivemos três ou quatro oportunidades, melhores do que as do Famalicão, não marcámos e depois perdemos o Esgaio.

Na segunda parte tentámos assumir jogo, defender mais à frente, e fruto dessa capacidade de pressão, criámos oportunidades. Bola no poste, tivemos dois penáltis e quem não marca estas situações não pode ganhar jogos. Fomos a equipa que teve mais oportunidades, que mais dominou, e até ao final foi tentar responder. Mesmo depois da expulsão continuamos por cima. Há uma grande desilusão porque fizemos mais do que suficiente para levar daqui pontos porque, quanto a mim, fomos a melhor equipa.

[momento difícil, cinco jogos sem vencer] Se hoje tivéssemos virado o jogo, os títulos de amanhã iam ser “grande exibição do Arouca”. Essa pergunta faz sentido porque perdemos, mas não faz sentido pelo que jogámos. Nós só temos seis pontos, digo “só”, porque merecíamos muito mais e porque desperdiçamos pontos no Dragão, com o Casa Pia e hoje. A culpa é nossa porque tivemos caudal, oportunidades, qualidade e volume de jogo suficiente para pontuar e continuamos com seis pontos. Isto tem de ser um alerta à navegação por que não chega jogar bem.

[no segundo penálti era o Cristo que tinha a bola, mas foi o Sylla a bater outra vez] Há uma lista de batedores, ambos estão na lista e a decisão foi manter o Sylla a bater e acabou por não ser a melhor decisão».