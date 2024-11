Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Arouca:

«Tenho de aceitar o resultado, não éramos o que queria, porque queríamos da enfase ao último resultado e crescer na tabela. O jogo foi equilibrado. Na primeira parte com mais domínio nosso, com mais bola e critério, mas com dificuldades em definir e finalizar.

Na segunda parte, mais com o coração, a jogar contra o relógio, e o Arouca muito bem a espreitar transições, o que nos obrigava a ter rigor nos equilíbrios para não ser surpreendido. É um resultado que aceito, mas não era o que queríamos.

Estávamos a procurar ligar com dois médios e o Arouca estava a cortar essa ligação. Quando passamos a ter só um, conseguimos ligar com qualidade e atrapalhar a pressão do Arouca. Conseguimos atrair o adversário a um corredor e colocar a bola no outro.

Acaba por ser um jogo equilibrado e poderíamos criar mais.

Dentro das opções que tínhamos, o Mario é um jogador que define e preenche a zona da finalização e queríamos um jogador com essas características. Queríamos criar mais situações de golo. Acabámos por somar um ponto, queríamos três e ir para esta paragem com três pontos. Temos 17 ponto, mas poderíamos e deveríamos ter mais.

[Liimatta] O Liimatta é um jogador que tem tempo na sua seleção, é jovem e se queremos o crescimento dele, e tem de passar por estes momentos porque pode dar mais. Satisfeito pela atitude, pelo que fez e é um jogador em crescimento. A prestação agrada-me, vai dar mais e ainda é jovem».