O Famalicão dançou o vira do Minho e silenciou o uivo dos lobos de Arouca. Um golo solitário de Rodrigo Pinheiro (e que golo!) foi suficiente para conquistar três preciosos pontos e colocar-se a apenas um do 5.º lugar. Já a formação arouquense averbou a terceira derrota consecutiva fora de portas e continua na segunda metade da tabela.

A primeira parte foi intensa, aguerrida, mas jogada muito longe das balizas. As equipas encaixaram-se e os guarda-redes só a espaços é que foram chamados a intervir. Hugo Oliveira fez três alterações em relação ao onze que alinhou em Vila do Conde. Gustavo Sá, que completou o jogo 100 na Liga tornando-se o jogador mais jovem de sempre a alcançar esta marca, ultrapassando João Moutinho, regressou à equipa e relegou Pedro Santos para o banco. Sorriso e Van de Looi, que viram o 5.º amarelo diante do Rio Ave, ficaram de fora e foram rendidos por Marcos Peña e Joujou.

Do outro lado, depois da polémica derrota no Dragão, Vasco Seabra afinou pela mesma nota e também mudou três peças. Saíram da equipa Javi Sanchés, Gozálbez e Mansilla e entraram Popovic, Van Ee e Hyunju. E os arouquenses até entraram melhor. Barbero recebeu o esférico dentro da área e rematou à malha lateral. Pouco depois, Fukui recuperou o esférico no meio-campo e tentou a chapelada a Carevic. A bola saiu a rasar a trave.

A resposta famalicense não tardou. Gil Dias fletiu da direita para o centro e rematou à figura de Arruabarrena. Logo a seguir, Elisor recebeu o esférico no coração da área e também acertou no boneco. Os lobos de Arouca voltaram ao ataque e até marcara. Barber colocou as redes a balançar, mas Fukui estava em fora de jogo no início da jogada e o lance foi invalidado.

O jogo continuou muito tático até ao descanso e assim continuou no segundo tempo. E, a papel químico dos primeiros 45 minutos, foram os forasteiros os primeiros a criar perigo. Fukui apareceu já no interior da área a rematar em arco junto ao poste. De seguida, foi Trezza a aparecer isolado, mas não evitou a mancha de Carevic.

Para equilibrar a balança, Pedro Santos pegou no esférico no miolo, foi por ali fora e disparou uma bomba que aqueceu as mãos de Arruabarrena. Do pontapé de canto, Abubakar foi ao 3.º piso cabecear para a defesa da noite do guardião espanhol. Que estirada! O Famalicão ganhou força e Gil Dias, solto no interior da área, tentou tanto colocar em jeito, que acabou por rematar ao lado.

Água mole em pedra dura… depois de tanto tentar, os minhotos adiantaram-se no marcador. Após cruzamento, os arouquenses aliviaram para a entrada da área onde apareceu Rodrigo Pinheiro a rematar de primeira para o fundo das redes. Grande golo! Os famalicenses sentiram que estava na hora de fechar os caminhos para a baliza e seguraram com determinação os três preciosos pontos.

A FIGURA: Rodrigo Pinheiro (Famalicão)

Falhou vários jogos devido a lesão e regressou na partida anterior, ainda sem o fulgor de outros encontros. Diante do Arouca, o lateral direito esteve irrepreensível a defender e lembrou que tem dotes de goleador – já vão dois esta época. Numa altura que o Famalicão carregava sobre o adversário, apareceu à entrada da área a rematar de primeira para a vitória.

O MOMENTO: Golo de Rodrigo Pinheiro

Após cruzamento da esquerda, os defesas arouquenses aliviaram de cabeça para a entrada da área. Vindo de trás, Rodrigo Pinheiro não esperou que o esférico caísse ao chão e rematou de primeira para golo. O remate desbloqueou um jogo muito tático e deu o triunfo ao Famalicão.

POSITIVO: Arruabarrena (Arouca)

Excelente exibição do guardião espanhola ao serviço do Arouca. Arruabarrena fez um par de defesa de elevado nível e só não conseguiu fazer nada no remate de Rodrigo Pinheiro. Na retina ficam as excelentes tiradas às cabeçadas de Abubakar, que bem tentou marcar.