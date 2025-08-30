Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, afirmou, no final da partida, que independentemente do resultado que a sua equipa iria sempre ganhar este jogo. O técnico lembrou que, apesar da juventude, que a sua equipa mostrou sempre muita maturidade.

Que análise faz a este jogo?

Acima de tudo é importante dizer que o resultado foi justo. Pela forma que tivemos desde o primeiro segundo de jogo, tínhamos de ganhar porque fomos a equipa que quis ganhar. Fizemos uma primeira parte de grande nível, em que construímos muito, mas temos de ser melhor na definição para dar valor ao nosso trabalho. É verdade que fomos fiéis aos nossos princípios. Esta equipa tem dentro de campo paixão e alma e depois tem talento, princípios e organização. Controlámos sempre, não dominámos tanto, mas íamos ganhar sempre, mesmo que não fosse no resultado.

Que peso tem estar na liderança neste momento?

Não tem peso nenhum, a responsabilidade é a mesma que temos todos os dias. Temos uma equipa com princípios muito fortes. Temos de ver o jogo desde que cá estamos e quase sempre marcámos golo e temos sempre os olhos postos na baliza adversária. Temos sempre os olhos na área adversária. Hoje todo os jogadores tinham 20 anos. Se calhar o jogador mais velho que tínhamos hoje tinha 26 anos. Ainda assim, temos maturidade tática e trabalhámos muito. O futuro é continuar a trabalhar e a desenvolver o processo, sabendo que não estamos a fazer mais do que a nossa obrigação. Vamos tentar ganhar sempre.