Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Famalicão:

«Foi um jogo muito equilibrado. Parece-me que tivemos as primeiras oportunidades, o Famalicão tem aqui no final duas ou três, faz um golo de bola parada. Depois de sofrermos o golo, tivemos a oportunidade do Carraça isolado. Dentro deste equilíbrio, tenho de fazer uma ressalva ao comportamento dos jogadores. Este clube está há dois anos a jogar com uma linha de cinco e nós, em dois dias, face às condicionantes, tivemos de jogar com uma linha de quatro e eles cumpriram à risca. Da minha parte, tenho de dizer que o resultado é injusto.

[como viveu esta nova experiência e até quando é o treinador do Belenenses?] A nível pessoal vivi como sempre vivi desde que estou no futebol: com muita intensidade e paixão. É isto que gosto de fazer e acordo todos os dias com uma felicidade imensa para vir trabalhar. Tínhamos e temos muito trabalho para fazer e a equipa técnica que me acompanha teve um trabalho inexcedível.

Eu sei o que é que eu e o presidente combinamos na segunda-feira. Sábado serão informados sobre essa situação e até lá não vale a pena levantar cenários.

[o que perspetiva para a segunda?] Temos de fazer mais pontos do que os adversários porque não vamos ficar em último. Não posso falar das outras 16 jornadas porque não estava cá porque não era eu que estava cá. Não adianta falar em maio se ainda não chegamos a fevereiro.

[reação do plantel à reentrada do treinador] Não tenho dúvidas nenhumas que a resposta dos jogadores foi fantástica e estiveram abertos e disponíveis à ideia que propusemos. A mim ajudou muito conhecer este plantel, até porque mantive contacto com muitos deles. Até agora a resposta tem sido muito forte e com muita disponibilidade para as nossa ideias.

[Linha de quatro foi estratégia ou devido aos condicionalismos?] Avaliamos os dois jogos do Famalicão com o Rui Pedro Silva, com o Portimonense e com o Braga. Vínhamos preparados para tudo e resolvemos trazer uma linha de quatro. Por isso foi muito pelo lado estratégico».