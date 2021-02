O treinador do Famalicão, Silas, assegurou esta quinta-feira que os seus jogadores não sentem o peso emocional de estarem em zona de despromoção.

«O que noto no dia a dia é zero, não tem peso nenhum. Todos trabalham com uma entrega muito grande, com uma ambição muito grande. Mesmo entre si, a competitividade interna é muito grande e isso é muito importante», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses, da 19.ª jornada da Liga.

«Sabemos em que lugar estamos, mas também sabemos que ganhando um, dois jogos saltamos para o meio da tabela. Por isso o mais importante é trabalharmos como temos feito até aqui», continuou.

O técnico dos famalicenses deixou elogios ao Belenenses, formação que já orientou no passado: «É uma equipa que já joga neste sistema [de três centrais] há muitos meses. Tem dinâmicas muito bem adquiridas, sabe bem o que faz, o facto de não ter feito muitos golos não significa que não tenha criado muitas ocasiões. Sabemos que é uma equipa que defende muito bem, mas temos a convicção de que podemos marcar e não sofrer. Mas sabemos que vamos passar por dificuldades.»

Silas diz que o plantel já está mais habituado às suas ideias, mas admite que a pressa de obter resultados para fugir aos últimos lugares da classificação é um «obstáculo».

«Acho que o mais difícil é a pressa dos resultados, é um obstáculo que temos. Mas só há uma maneira de o ultrapassar: com trabalho, entrega e espírito de grupo. Sabíamos ao que vínhamos, não é a primeira vez que entramos a meio da época numa equipa», disse, admitindo ainda a hipótese de se desfazer do sistema de três centrais e utilizar outra tática: «Estaremos preparados para usar vários sistemas.»

O Famalicão recebe esta sexta-feira o Belenenses, no jogo que abre a jornada 19 do campeonato nacional. A partida tem início marcado para as 20h30.