Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Benfica:

«É obvio que se à primeira jornada estivesse tudo bem, quase ia para casa e deixava isto a rolar. Mas é o primeiro jogo da época, ainda há muito para trabalhar. Em termos estratégicos estivemos perfeitos, em termos de união estivemos muito bem, mas ainda há muito caminho para andar, muito trabalho para fazer e ainda temos muito para evoluir.

Sabíamos do grau de dificuldade que estes jogos aportam. Sabíamos que o Benfica vem de uma época que não ganhou o que queria e isso acarretava um grau de dificuldade maior. Fomos muito competentes e não conseguimos quase nada ao Benfica. Fizemos dois golos, tivemos outras duas oportunidades e por isso penso que a vitória é justa. Espero que o ambiente criado aqui hoje pelos adeptos se mantenha ao longo da época porque vamos precisar.

[quais os segredos para a construção do Famalicão ultrapassar sempre o Benfica?] Passa pela preparação do jogo e pela análise que é feita antes. Depois é preciso que os jogadores interpretem bem. Há jogos em que as coisas não saem bem, mas hoje a equipa teve capacidade e

[novo Aranda?] Sempre foi este Aranda desde que comecei a trabalhar com ele. É importante perceber quem é o Aranda, onde e como podemos tirar mais rendimento do Aranda, mas uma coisa nunca lhe faltou, trabalho e dedicação ao clube.

[exibição de Zaydou] O Zaydou, à imagem de toda a gente, fez um trabalho fantástico. O Zaydou é um jogador que quando precisamos de uma primeira fase de ligação, tem essas capacidades, mas também é um jogador que pressiona bem e com as características do jogo, era o jogador certo para isso. O Zaydou desempenhou esse papel na perfeição e fez um golo merecido».