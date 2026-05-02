FIGURA: Schjelderup (Benfica)

Schjelderup foi o principal agitador do jogo encarnado, mostrando que mereceu a confiança de José Mourinho, que voltou a dar a titularidade ao norueguês. O extremo foi chamado à conversão da grande penalidade e não tremeu, dando vantagem às águias. Logo depois, deixou três adversários para trás e ofereceu o golo a Richard Ríos. Foi sacrificado após a expulsão de Otamendi.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Otamendi

O Benfica estava a ser dono e senhor o encontro, mas a expulsão do capitão encarnado mudou a face do jogo. Otamendi pisou Mathias de Amorim e foi admoestado com o cartão amarelo. Alertado pelo VAR, Gustavo Correia trocou pelo vermelho e expulsou o defesa argentino. Os de Famalicão aproveitaram para aparecer no jogo e equilibrar a contenda.

OUTROS DESTAQUES

Mathias de Amorim (Famalicão): Excelente jogo do médio famalicense. Mathias de Amorim mostrou, uma vez mais, estar preparado para os grandes palcos e, diante do Benfica, partiu a louça toda, fazendo um golo e uma assistência. O internacional sub-21 foi o tampão do meio-campo do Famalicão e o primeiro a atacar a baliza de Trubin. O médio marcou e, depois, assistiu Abubakar para o empate.

Ivanovic (Benfica): Mereceu a confiança de Mourinho após o bis diante do Moreirense e não desiludiu. Apesar de ter ficado em branco, Ivanovic esteve em destaque na partida: marcou um golo, mas acabou anulado por fora de jogo de Prestiani; sofreu a falta da grande penalidade; e ficou muito perto de marcar, valeu o corte de Justin de Haas em cima da linha.