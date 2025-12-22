Famalicão
Gil Dias: «O jogo ficou decidido com um penálti, mas podia terminar empatado»
Outrora nas águias, regressou à Luz e sublinhou a postura do Famalicão
Gil Dias, do Famalicão, falou à flash da BTV após a derrota na visita ao Benfica (1-0).
«Foi um jogo de olhos nos olhos, tivemos bons momentos e o jogo ficou decidido com um penálti. É triste que assim tenha sido. Ainda não vi as imagens. Queremos jogar futebol, sempre, perdemos 1-0, mas podia terminar empatado. Estamos satisfeitos com a exibição.»
«Já fiz parte do Benfica, é um orgulho regressar. Sou amado no Famalicão e isso é o mais importante.»
