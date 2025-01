Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica para a 18.ª jornada da Liga:

«O jogo fica marcado pelo início, pela forma não tão agressiva como entrámos num estádio como este e perante uma equipa como esta. Uma forma de entrar passiva, distante, sem duelos e sem dividir momentos acaba por dar espaço a uma equipa com talento.

Sofrer um golo cedo tirou-nos confiança. Apesar de termos tido bola em muitos momentos, não conseguimos ser objetivos. O jogo fica marcado pelo início menos bom da nossa parte e que nestes estádios deixa muita mossa.

Temos de dar uma resposta muito forte já no próximo jogo, que é contra o Estrela da Amadora. Temos de um compromisso com a agressividade do jogo completamente diferente.

Temos uma forma de estar sempre com os olhos na baliza do adversário e este foi o primeiro jogo em que não aconteceu de uma forma tão vincada desde que cá estou. Talvez pelo receio no momento defensivo, pelas dificuldades que estávamos a ter para parar a largura do Benfica. Nestes jogos, sem agressividade não conseguimos ser efetivos.

