Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 4-1 frente ao Benfica:

«O Benfica entrou forte, marcou dois golos e o jogo ficou difícil para nós. Conseguimos reduzir e aí entramos no jogo. Conseguimos disputar de igual para igual. Na segunda parte queríamos entrar de forma diferente, com o elã de terminar bem a primeira, com aquele golo deitou tudo a perder e o quarto ainda mais.

O Benfica foi mais forte. Importante foi termos um comportamento diferente em jogo, uma vez que tínhamos ficado aquém no jogo anterior. A equipa deixou um sinal diferente, embora o resultado não tenha mudado. Vamos ver se no futuro somos mais fortes em termos de resultados.

[volta a sofrer quatro golos, mérito do Benfica ou demérito do Famalicão?] É lógico que há capacidade nos jogadores do Benfica, mas acho que podíamos ter feito melhor em alguns lances, no controlo da profundidade e, por exemplo, no quarto golo estamos com quatro jogadores na área e o Benfica com dois e conseguem marcar. A equipa não está num momento bom, vimos de dois resultados que não foram positivos, mas era importante dar uma resposta diferente em termos de imagem. Acredito que a equipa no passado fez coisas boas e acredito que pode fazer coisas diferentes para melhor.

[entrada de mais um médio no Benfica fez diferença?] Acima de tudo foi sofrer o golo cedo porque o Rafa acabou por fazer o mesmo que o Seferovic fez, mas é óbvio que o Taarabt pega mais no jogo, cria mais desequilíbrios. São jogadores que atacam muito a profundidade. Acho que o golo fez mais diferença do que a alteração de jogadores.

[Sente-se com capacidade para continuar?] Eu sim. São três derrotas, são pesadas, mas aquilo que eu era há três meses, não deixei de o ser. Acredito na minha capacidade como treinador, mas é um facto que os resultados não estão a aparecer. Sinto-me com essa capacidade e não está nas minhas mãos uma decisão dessas».