João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 5-1 frente ao Benfica

«A vitória do Benfica é incontestável. Foram superiores, dominaram o jogo tática e tecnicamente. No entanto, até começámos bem, criámos alguns espaços, mas depois em dois pequenos ressaltos e dois erros da nossa equipa custaram dois golos. Acusamos um pouco em termos emocionais e, com o desenrolar do jogo, fomos quebrando fisicamente.

[mudanças do ano passado] Na época passada, mesmo com a grande equipa que tínhamos, sofremos resultados mais pesados do que este, por isso não vou por aí. Perdemos contra uma grande equipa, estamos com dificuldades, é um facto, mas temos de as resolver cá dentro. Estou contente com os jogadores e com a forma que jogamos. Aquilo que planeamos para este jogo, pusemos em campo.

[Toni Martinez] O Toni Martinez é jogador do Famalicão e por isso contámos com ele. Hoje foi muito útil durante o jogo e conto com ele para a próxima jornada.

[positivo deste jogo?] De positivo temos o plano de jogo que treinamos esta semana e que trouxemos para aqui, claro que não era para este resultado e aí sim temos de melhorar muito para sermos mais competitivos.

[este plantel pode aproximar do do ano passado] Temos de marcar mais golos e sofrer menos. No ano passado eu referi que estávamos com jogadores desconhecido e que as pessoas iriam falar e isso aconteceu. Este ano volto a dizer o mesmo, não tenho dúvidas que há aqui jogadores que vão ouvir falar.

[reforços de fora porquê?] Todos os reforços que ficaram de foram, com exceção do Lukovic, foram por problemas físicos. Temos muito trabalho para frente e temos de melhorar a muitos níveis. A equipa vai responder aos poucos e espero pelos reforços. Tivemos de recorrer à equipa de sub23, mas não deixo de confiar neles.»