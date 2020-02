João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após empate (1-1) frente ao Benfica:

«Queria dedicar esta exibição aos jogadores que fizeram o último jogo no campeonato porque foi um dia difícil para nós e para eles. Disputamos esta meia-final até ao último minuto com uma grande equipa. Penso que merecíamos mais. Juntando a primeira e a segunda mão, penso que merecíamos passar.

O Benfica entrou um pouco cauteloso, a tentar eliminar a nossa construção. Forçou-nos um erro, que nos custou o golo, mas a partir daí tomamos conta do jogo e forçamos o erro do Benfica. Tivemos algumas oportunidades, algumas boas, infelizmente não conseguimos empatar antes do intervalo.

Na segunda parte fomos com uma vontade muito grande, pressionamos com o Toni e com o Pedro Gonçalves e começámos a criar outros problemas ao Benfica, mas infelizmente só conseguimos marcar um golo. Acabámos completamente balanceados para o ataque e ainda impedimos as transições do Benfica, onde eles são muito fortes.

[Qual é o sonho do Famalicão] Neste momento é apresentar todos os domingos um futebol agradável, que os adeptos gostam, e criar uma identidade. Quando estivermos a jogar, queremos que as pessoas saibam que é o Famalicão que está a jogar., é o maior orgulho.

[Falta de eficácia] Se tivéssemos acertado na finalização, estávamos na final, mas estamos a jogar perante uma grande equipa, com grandes jogadores, com um grande guarda-redes, mas se tivéssemos uma pontinha de felicidade, e falo também no golo no último minuto da primeira volta, provavelmente o desfecho seria outro. Estivemos bastante tempo nos três primeiros lugares e a equipa tem de estar preparada para o sucesso.

[Elogios de Lage] É com agrado vindo de um excelente treinador de uma excelente equipa. Achamos que a melhor forma de discutir o jogo e chegar à vitória é jogar assim, sabendo que podemos ter alguns dissabores porque jogamos no risco. Com o passar do tempo chegámos à conclusão que a equipa evoluiu muito e os jogadores divertem-se a jogar e sentem-se confortáveis.»