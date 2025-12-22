Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, analisa, na flash interview da BTV, o jogo na Luz, que os minhotos perderam por 1-0, para a 15.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Foi um jogo que não acabou como queríamos, apesar de o Benfica ter tido mais uma ou outra situação. Foi um jogo taticamente equilibrado. Foram duas equipas que acabaram por anular o adversário. Podia ter acabado equilibrado no resultado, seria mais justo. Não acho que tenha sido o melhor jogo do ponto de vista técnico, foi extremamente tático, entre um grande clube e um clube que quer ser grande. Fomos inteiros o jogo todo. Podíamos ter definido melhor no momento final.»

Estratégia na Luz

«Temos uma forma de estar que tem muitos caminhos, perante o que o adversário nos dá. Benfica não quis abrir alguns espaços, teve muitas preocupações defensivas, saltou muito no homem a homem para impedir a nossa ligação de jogo. Benfica sabia que não podia permitir ao Famalicão criar na Luz. Também impedimos o Benfica de criar muito, fomos rigorosos. Batemo-nos de igual para igual do ponto de vista tático com o Benfica. Naqueles pormenores que decidem os jogos, as decisões também vão pender para o nosso lado. Quem definiu melhor o jogo, definiu o resultado.»

Objetivos para esta época

«Queremos chegar a estes palcos e ser uma equipa fiel a si própria, ser grande. É dessa maneira que ela vai tirar dividendos, que são pontos, que vão dar lugar a uma tabela que tem de ser condizente à nossa proposta e ambição. Hoje, não levamos nada daqui. Isso deixa-nos amargurados, porque temos muita ambição. Queremos ser melhores todos os dias. Somos pequeninos, mas trabalhadores.»