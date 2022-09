Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Benfica:

«A diferença entre grandes e pequenos não se notou muito no relvado. Acabou por ser um resultado equilibrado. Até entramos melhor no jogo e tivemos algumas situações que podíamos ter finalizado com mais calma. Acho que a primeira parte foi dividida, quer a nível de jogo, quer a nível de oportunidades. O Benfica teve maior ascendente, mas não teve nenhuma oportunidade clara.

Os primeiros 15 minutos da segunda parte definiram o jogo de hoje. Acho que o Diogo Gonçalves trouxe uma estratégia diferente ao Benfica, à qual nós nos demorarmos a adaptar e nesse período, conseguiram concretizar o ascendente em golo. Preparei-me para um jogador mais parecido com o João Mário, por isso estava à espera do Draxler.

[o que procurou com as substituições] As minhas primeiras substituições foi para manter aquilo que somos enquanto equipa. A entrada do Rui e do Brazão foi para dar frescura. A última opção, foi para tentar tudo para chegar à igualdade. Apostamos tudo. Queria deixar uma reflexão. Muitas vezes somos criticados pelo tempo útil de jogo e nem sempre está nas mãos dos treinadores. Nos últimos 20 foi pouco tempo jogado. Com toques que não são faltas e isso tira o ritmo de jogo. Hoje não houve perda de tempo das equipas.

No lance do Colombatto, a minha análise no banco, parecia penalti claro. Mas já tive oportunidade de ver na televisão e de facto há um corte do jogador do Benfica na bola. Foi uma boa arbitragem, não há nenhum erro grave, mas podemos crescer no sentido de melhorar o tempo útil de jogo.

[exibição de Millán] Sabíamos que o Benfica iria requerer de nós muito trabalho. O Millán é o nosso primeiro defesa e, por isso, muitas das vezes com o trabalho defensivo ficava desposicionado. Mas fez um bom trabalho e refresquei com o Rui porque tem características diferentes.»