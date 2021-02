O Benfica recebe esta segunda-feira o Famalicão, numa altura em que os encarnados estão no quarto lugar, a 11 pontos do Sporting. Silas, técnico dos famalicenses, fez a antevisão ao encontro e afirmou que não considera que o Benfica esteja a atravessar uma crise a nível de jogo.

«Olhando, por exemplo, ao último jogo, o Benfica rematou 23 vezes à baliza. São muitos remates para uma equipa. Não acho que o Benfica esteja a atravessar um mau momento a nível de jogo, está em termos de resultados», afirmou o técnico.

«Não é uma equipa que esteja em crise de jogo. 23 remates é muito volume ofensivo», frisou.

Questionado sobre como estará o estado de espirito dos jogadores encarnados, Silas afirmou: «Eu conheço bem as equipas do míster Jesus. Fui treinado por ele dois anos, já o defrontei como treinador, sei que não entram nervosos, entram confiantes, porque eu também entrava assim quando era jogador dele, mesmo quando não ganhava. Não acho que vá ser diferente»

«Aproveito também para lhe desejar as melhoras e dizer-lhe que gostaria de o ver amanhã no banco», acrescentou.

Silas está há uma semana à frente da formação famalicense e falou sobre este trabalho inicial.

«Nós chegámos há pouco tempo, mas já tínhamos e temos conhecimento grande da equipa. Não acho que sejam lacunas, acho que apresentámos ideias novas e precisamos de tempo para que elas sejam assimiladas.»

«Tenho visto durante o tempo que estamos aqui uma entrega brutal dos jogadores, vontade de aprender, muita ambição e isso são sinais muito positivos para que possamos sair da situação em que estamos», afirmou o treinador da formação minhota que ocupa o penúltimo lugar na tabela.

«Sinto a equipa muito ativa, com muita vontade de dar a volta, com muita entrega, muita ambição. Sinto-os claramente com vontade de dar a volta. Animicamente estão no ponto em que acho que têm de estar», insistiu, garantindo:

«Sabemos que vamos cometer erros, porque estão a ser assimiladas ideias novas. Mas é como digo, é o ponto de partida, temos de trabalhar por aí e seguramente vamos cometer muito menos erros e começar a ganhar pontos. Temos trabalhado muitas situações para podermos chegar ao jogo da Luz e disputar o jogo cara a cara com o Benfica.»

O Benfica é o segundo adversário de Silas como treinador do Famalicão, mas o técnico desvaloriza a questão do momento. «Temos de jogar contra todos os adversários. Qualquer adversário na Liga é difícil. Não acho que seja o pior momento, é o momento que é. Sabemos as circunstâncias que temos. Se me perguntar se prefiro trabalhar em semanas inteiras, prefiro, mas não dependo do adversário. Queremos jogar com todos, queremos ganhar a todos, mas não olho para isso como sendo uma má altura. É o que é e nós vamos lá para ganhar.»