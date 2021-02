O treinador do Famalicão, Jorge Silas, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, da 18.ª jornada da Liga 2020/21 e que terminou com uma vitória dos encarnados por 2-0:

«Faltou-nos intensidade nos primeiros dez minutos e faltou concentração. Primeiro remate o Benfica faz golo e tudo se complica. Mas é acima de tudo isso. Intensidade e sobretudo na segunda parte, com alguns retoques, melhorámos muito. Dividimos o jogo e a nível de remates até fizemos mais. essa intensidade da segunda parte em que ganhámos os duelos todos, na primeira não conseguimos. Temos claramente vantagem numérica no primeiro golo, não podemos levar golos assim na Liga. O que viram na segunda parte é o qu vai ser o Famalicão.

É uma questão de mentalidade individual. O que interessa no futebol são os duelos individuais. E logo aí, perdemos duelos no primeiro lance. Na segunda parte, muito mais expostos e com espaço nas costas ganhámos os duelos todos. É a mentalidade de quando vou a um duelo, tenho de ganhar 7 em dez e não perde sete.»

«Tivemos um jogo há pouco tempo, íamos ter um jogo de alta intensidade com relva rápida. Precisávamos de gente mais fresca. É uma situação que pode acontecer no próximo jogo.»

«Urgente mudar? Dos jogos que estão para trás não posso falar. Mas dos que tive, temos de mudar isso. As nossas entradas em jogo. Garanto que vamos entrar muito melhor nos próximos jogos.»

«Entrada do Guedes? Ter mais gente na frente e dar resposta às saídas do Benfica. percebemos que estávamos a ter dificuldade aí. O facto de termos uma linha de cinco parece que os jogadores se retraem.»