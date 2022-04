O Boavista deu o xeque-mate ao Famalicão e deu um salto de três lugares na classificação. A pantera mostrou as garras na primeira metade, mas na segunda encolheu-se perante o poderio famalicense. Num jogo escaldante, vivo, com muitas oportunidades de golo e incerteza no marcador, quase ficava estragado com mais uma cena de empurrões no final do encontro.

Gustavo Sauer, que acabou expulso, abriu o marcador para os axadrezados e Musa ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo. Jhonder, no reatamento, ainda reduziu, mas os da casa nunca conseguiram chegar ao tão desejado segundo golo, averbando mais uma derrota.

Pantera entrou melhor

Depois da paragem para os compromissos das seleções, o regresso ao campeonato mostrava-se mais difícil para o Boavista do que para o Famalicão. Entre lesionados e castigados – o próprio Petit estava a ver o jogo na bancada –, a turma axadrezada apresentava-se com dez baixas, recorrendo a quatro juniores. Já a formação famalicense apresentava-se na máxima força e até teve o regresso de Ivo Rodrigues ao onze.

A primeira metade foi equilibrada, mas as panteras mostraram-se mais assertivas e eficazes. Já a formação minhota mostrou mais dificuldades na organização defensiva e, no ataque, precipitava-se e errava muitos passes. A consistência axadrezada acabou por dar frutos à passagem do quarto de hora. Gorré bailou na esquerda e acabou rasteirado na área por Ivo Rodrigues. Na conversão, Sauer abriu o marcador.

Os locais tentaram reagir, sempre com muita dificuldade, e acabaram por ficar perto do golo numa bola parada. Após canto, Riccieli foi ao terceiro piso cabecear para grande defesa de Bracali. Quando parecia que os locais estavam perto da igualdade, o Boavista fez o segundo. Desentendimento entre Batubinsika e Luiz Júnior e Musa, oportuno, a rematar para o seu 10.º golo na Liga.

Reação do Famalicão

O início do segundo tempo foi de loucos! O Boavista, na primeira ação atacante, acertou na trave. Foi Musa a ficar perto do segundo, logo no primeiro minuto. No minuto seguinte, Jhonder, que havia entrado para a segunda metade, ganhou no corpo a corpo a Abascal e fez o golo. Animaram as hostes famalicenses e a equipa empurrou as panteras para trás. Em apenas cinco minutos, Pêpê, Ivo e Jhonder ficaram muito perto do empate, mas ou falhou a pontaria ou Bracali defendeu.

Petit viu a equipa recuar no terreno e refrescou a equipa. Já Rui Pedro Silva refrescou o lado direito, tirando Ivo e colocando De La Fuente. O jogo acalmou, contudo continuou a ser o Famalicão a procurar o golo e os axadrezados só, esporadicamente, respondiam em contra-ataque.

Até ao final, muitos nervos e um lance de possível grande penalidade, que Rui Costa, após consultar o vídeo-árbitro, nada assinalou.