Nuno Pereira, treinador adjunto do Boavista, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Famalicão:

«Foi uma primeira parte em que fomos melhores. Tivemos o domínio do jogo, fomos uma equipa organizada e que demonstrou qualidade nos processos. O resultado na primeira parte ajusta-se áquilo que foi a nossa qualidade de jogo. Na segunda parte, podíamos ter iniciado com o 3-0 e no minuto seguinte sofremos golo. Tivemos de sofrer na segunda parte, mas mostramos a nossa organização e a nossa capacidade da equipa ser solidária.

Conseguimos dar uma boa resposta e anular algumas situações que nos podiam ter criado alguma dificuldade. A vitória é importante porque chegamos aos 30 pontos, porque aumentamos a distância, estamos mais perto do nosso objetivo, e porque hoje mostramos aquilo que é o Boavista.

Hoje tivemos muitas dificuldades em construir o nosso onze e tivemos muitos miúdos no jogo e no banco. Isto mostra a capacidade que o Boavista tem nas adversidades em tornar-se mais forte.

[muita juventude no banco levou a mexidas tardias] A nossa equipa hoje jogou com dois laterais a central e o Malheiro foi a primeira vez que jogou. E mudamos um pouco os posicionamentos na linha defensiva. Nós olhamos para o banco e não era o mesmo de outros jogos. Quem jogou teve comportamentos incríveis, quem entrou ajudou a equipa a defender e a dar continuidade ao que a equipa fez no segundo tempo.

As ausências de uns poderá ser a oportunidade de outros. Quem jogou hoje mostrou que são opções válidas. É bom para quem joga saber que tem concorrência saudável. Isto mostra, também, que os jogadores menos utilizados trabalham muito bem nos treinos. Quero valorizar a formação porque só assim foi possível ter os jogadores aptos hoje. Isto é o Boavista!».