Declarações de Jorge Silas, treinador do Famalicão, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Boavista (3-0), em jogo da 22.ª jornada da Liga:

«Tivemos nas ultimas 24 horas duas baixas importantes, o Patrick e o Gustavo Assunção, já no aquecimento. São jogadores importantes na organização defensiva, com quem contávamos para o jogo de hoje. Neste jogo, faltou-nos mais do que ideias, faltou agressividade nos duelos e isso notou-se no primeiro e no segundo golo do Boavista. No segundo, o Paulinho passa por muitos jogadores nossos até marcar. Não pode acontecer. Perdemos o jogo nos duelos. Isto não é uma questão de reestruturar ideias, mas de colocar intensidade.»

[Expôs-se com as alterações na segunda parte?] «Estávamos a perder. Abrir o jogo sempre o quisemos. Pôr muita gente na frente, gente bem aberta nas linhas. Na realidade, criámos ocasiões: uma bola a trave e uma bola ao poste. Se alguma dessas bolas entrasse, alterava o figurino do jogo. No entanto, houve o segundo golo e expulsão logo a seguir e isso ditou o jogo. Acaba por ser um resultado pesado pelo que fizemos. Tínhamos que nos expor. Já na primeira parte o fizemos. Viemos aqui para tentar ganhar.»