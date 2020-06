João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após empate a zero frente ao Sp. Braga:

"Foi um jogo rico taticamente, não foi um jogo vibrante, mas competitivo. A primeira parte foi mais repartida, na segunda parte o Sp. Braga esteve mais forte. Fomos uma equipa tranquila, madura, conseguimos gerir o jogo.

Passámos dificuldades, reconhecemos isso, o Sp. Braga tentou ganhar o jogo, mas nós também, com as nossas armas. O empate acaba por se ajustar, mas o Sp. Braga deu-nos várias dificuldades.

«Temos tido boas exibições e resultados com as equipas mais fortes do campeonato, mais um grande, como é o Sp. Braga, conseguimos fazer o nosso jogo não como queríamos, mas em alguns momentos. Somámos um ponto, o que para nós é importante.»