Jhonder Cádiz já não é jogador do Famalicão. O avançado venezuelano foi oficializado, esta terça-feira, como reforço do Club Léon, do México.

O jogador de 28 anos representou os famalicenses nas últimas três temporadas, tendo marcado 28 golos em 80 jogos. A última época foi a melhor no que toca a números (16 golos).

Já depois de ser anunciado pela equipa mexicana, o internacional pela Venezuela despediu-se do Famalicão nas redes sociais.

«Sei que sempre fiz o meu melhor. Pode não ter sido suficiente muitas vezes para muitas pessoas, mas sim, sempre fiz e sempre farei o meu melhor, esteja onde estiver. O futebol parece fácil, mas não é nada fácil. Ensinou-me muitas coisas, entre elas, a entrar e sair de cabeça erguida, independentemente do que aconteça. Amadureci e cresci muito nesta equipa, pude mostrar o que realmente queria. Tinha objetivos a cumprir e, graças a Deus, à minha família e aos meus companheiros, consegui cumpri-los. Hoje despeço-me do Futebol Clube Famalicão, que me acolheu da melhor forma e onde fui muito feliz. Obrigado aos meus companheiros, que se tornaram família. Obrigado, Famalicão», escreveu Cádiz numa publicação no Instagram.

Recorde-se que o atacante venezuelano também já passou, em Portugal, por União da Madeira, Nacional, Moreirense e Vitória de Setúbal. Cádiz chegou a estar ligado ao Benfica, mas não vestiu a camisola dos encarnados em nenhum jogo oficial. Fora do seu país, representou o Dijon e o Nashville.

