O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Casa Pia (1-0), em jogo da sétima jornada da Liga:

[Mensagem para os adeptos] «A exigência dos adeptos sempre foi normal. O discurso que tive no final para com eles é de total confiança e abertura para o diálogo. A única mensagem que posso mandar aos adeptos é para acreditarem em nós, temos tido excelentes semanas de trabalho e com muita seriedade e trabalho vamos dar a volta já no próximo jogo.

[O que faltou] Na primeira parte faltou-nos ser um bocadinho mais acutilantes. Sabíamos que não íamos ter muitas oportunidades e tínhamos de ser mais arrojados. Na segunda parte entrámos melhor, fomos mais corajosos, mas o jogo foi decidido numa bola parada. Podíamos ter chegado ao empate.