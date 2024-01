Moreno, treinador do Desp. Chaves, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Famalicão:

«Uma entrada positiva de nossa parte, 15 minutos iniciais muito bons de nossa parte e por estranho que pareça o golo não nos fez bem. Não nos deu confiança, não nos conforto, deixamos de ser agressivos, e fizemos 25 minutos do final da primeira parte muito amorfos. O Famalicão fez o empate, o segundo é o ressalto e estas fases em que as equipas se encontram acontece de tudo.

Ao intervalo o que comuniquei aos atletas foi para acreditar naquilo que trabalhamos e eles responderam na segunda parte. Acho que a entrada foi boa, fizemos mais algumas chegadas com perigo, mas é isto o resumo de jogo. Parece-me que o empate é o resultado mais justo.

[como explica os 25 minutos?] Do outro lado também há uma equipa, mas a principal é a situação em que estamos. Os jogadores percebem o lugar em que estamos. O que me deixou um pouco triste é que o golo podia dar a tranquilidade. Houve uma reação do adversário e a posição que estamos. Felizmente existiu o intervalo para acalmar. Só vamos sair desta situação por nós e não é só com emoção, é com racionalidade e qualidade.

Pena não conseguirmos os três pontos porque foi com esse objetivo que viemos a Famalicão. Tenho o semblante de um homem consciente e responsável. Estou em último, tenho 11 pontos, não há dramatismos, mas se tivesse ganho estava com outra cara. Não consigo disfarçar, não me iludo com o ponto conquistado cá. Sei bem das dificuldades que vamos ter e não vivemos de vitórias morais.

[mercado] É óbvio que precisamos de nos reforçar em todas as posições do campo, mas há duas coisas que estamos convictos: quem vier tem de acrescentar e tem de vir com muita vontade de representar o Desportivo de Chaves. Se uma destas não se realizar, não vai entrar ninguém, não quero jogadores que vêm com dúvidas. Não faltam jogadores que querem vir para o Chaves, mas não vamos na emoção, vamos para a razão.

[João Correia vai ao CAN?] O João Correia tenho a informação que podia utilizar hoje, a partir daqui não sei, não passa mais por mim. Era importante ter o João que nos traz qualidade».