Famalicao
Há 28 min
Famalicão participa em torneio internacional de pré-época
Equipa portuguesa vai defrontar adversários de Itália, Inglaterra, França, Espanha e Arábia Saudita
JR
Equipa portuguesa vai defrontar adversários de Itália, Inglaterra, França, Espanha e Arábia Saudita
JR
O Famalicão foi convidado a participar na Como Cup, torneio internacional organizado na cidade de Como, em Itália.
O clube português vai disputar a competição de pré-temporada diante do Como, clube organizador, Crystal Palace, Lens, Villarreal, equipa do ex-guarda-redes Luiz Júnior, e Al Ula.
O convite surgiu após as boas temporadas dos famalicenses na Liga, como é o caso da época 2025/26, após terem terminado o campeonato em quinto lugar, apenas a três pontos dos lugares europeus.
A Como Cup começa a 28 de julho e termina a um de agosto.
RELACIONADOS
OFICIAL: Andy Robertson é reforço do Tottenham
OFICIAL: Javi Sánchez renova com o Arouca até 2027
OFICIAL: Nápoles aciona opção de compra de Alisson Santos
Sorriso está de saída do Famalicão e Sp. Braga tem disputa com alemães e ingleses
OFICIAL: Inter Milão recompra passe de Aleksandar Stankovic
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS