O Famalicão foi convidado a participar na Como Cup, torneio internacional organizado na cidade de Como, em Itália.

O clube português vai disputar a competição de pré-temporada diante do Como, clube organizador, Crystal Palace, Lens, Villarreal, equipa do ex-guarda-redes Luiz Júnior, e Al Ula.

O convite surgiu após as boas temporadas dos famalicenses na Liga, como é o caso da época 2025/26, após terem terminado o campeonato em quinto lugar, apenas a três pontos dos lugares europeus.

A Como Cup começa a 28 de julho e termina a um de agosto.