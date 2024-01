FIGURA: Chiquinho (Famalicão)

O extremo português está a voltar à boa forma que o notabilizou e o fez ser transferido para Inglaterra. Chiquinho foi preponderante na reação famalicense ao apontar um golo e fazer uma assistência. Esteve, ainda, perto do terceiro, falhando por centímetros.

MOMENTO DO JOGO: Golo de bicicleta

É um daqueles momentos que valem o bilhete para qualquer jogo. Chiquinho deu vantagem ao Famalicão com um fantástico remate de bicicleta. O gesto técnico perfeito do extremo deixou Hugo Souza sem reação na baliza flaviense.

OUTROS DESTAQUES

Rúben Ribeiro (Desp. Chaves): Dividiu o protagonismo da partida com Chiquinho. Esteve no lance da grande penalidade que valeu o primeiro golo dos flavienses e estava no sítio e hora certa para marcar o segundo. Na fase final sacrificou-se pela equipa na defesa do resultado.

Théo Fonseca (Famalicão): Mais um golo do avançado famalicense. Théo esteve muito ativo na frente de ataque, aparecendo à boca da baliza a desviar para golo a assistência de Chiquinho.