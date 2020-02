João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade a zero frente ao Desportivo Aves:

«Sinceramente, era este Aves que esperava. Apesar de ser o último classificado, é uma equipa muito competente. O Aves, desde que este técnico assumiu o comando, é da equipa do nosso campeonato que menos golos sofre de bola corrida. Isso diz-nos da qualidade que a equipa apresenta no seu processo defensivo.

Tivemos um resultado que não contávamos, esperávamos vencer. Fizemos por isso, entrámos com vontade de resolver rapidamente o jogo, mas fomos um pouco lentos na nossa construção. Tentamos concretizar as oportunidades para o Aves arriscar um pouco mais. Na segunda parte, as condições do campo foram ficando fracas e tivemos dificuldades em construir. Num ataque à profundidade, cometemos uma grande penalidade. Depois de sofrer o golo, ficamos impacientes, ficamos nervosos e acusámos alguma fadiga. Com dez as coisas ficaram piores, felizmente conseguimos chegar à igualdade. Foi um jogo ingrato, procurávamos a vitória, e de certa forma até o merecíamos.

[expulsões] Sem qualquer tipo de crítica à arbitragem, são já seis expulsões para o campeonato e já são perto de 350 minutos que jogamos com menos um. Começa a marcar a equipa, mas felizmente temos conseguido marcar nesta situação. É uma situação que temos de melhorar, refletir e ver onde está o problema porque são muitos minutos a jogar em inferioridade.

[equipa ansiosa] Queremos ganhar e cada vez queremos ganhar mais rápido, é um facto. Já procuramos a vitória há algum tempo e mais tristes ficamos porque aquilo que produzimos seria necessário para vencer. Não estou a falar de justiça ou injustiça, mas por aquilo que produzimos ficamos com a sensação de que nestes últimos jogos podíamos ter amealhado uma ou outra vitória.

[estado do terreno condicionou?] Não quero tirar o mérito ao Desportivo das Aves e da forma competente como jogou. Agora, falando da nossa equipa, condicionou um pouco. Condicionou a nossa forma de jogar porque tornou-se um pouco perigoso jogar da forma como jogámos. Tentámos alterar, mas não sabemos jogar de uma forma mais direta e bombear bolas para a área. Depois tivemos o problema do cansaço que, com este relvado, foi-se acumulando.