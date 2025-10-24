O Famalicão apresentou, esta sexta-feira, o terceiro equipamento para a temporada 2025/2026, um projeto que reflete o orgulho e a identidade do concelho.

Inspirado na força do trabalho e na dedicação da população, o novo equipamento é também uma homenagem à tradição e à excelência da indústria têxtil famalicense, tal como descreveu o clube da Liga.

Com o objetivo de criar um produto inteiramente local, o clube desafiou nove empresas do concelho — Fradelsport, CM Socks, Passamar, Aljocon, Drible, Organigráfica, Fiofibra, Profit e Teresa Dias Confeções — a colaborarem na conceção e produção da nova camisola. O resultado é um equipamento 100 por cento «made in Famalicão», que traduz a união entre o futebol e a indústria que marca a identidade do território, e o consagra como a Cidade Têxtil de Portugal.

O clube apresenta esta nova camisola como um símbolo de orgulho e de pertença, representando «todos aqueles que fazem de Famalicão um concelho reconhecidamente forte, moderno e constantemente com os olhos postos no futuro».