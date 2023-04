O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, assumiu, esta segunda-feira, estar à espera de novidades ainda este ano sobre a construção do novo estádio do clube, que disputa a I Liga portuguesa.

«A nossa reivindicação passa pelo cumprimento do compromisso. Tudo está a ser feito para que seja uma realidade. Ainda hoje o presidente da Câmara disse que este ano teremos as novidades tão esperadas. Mas, considerando que estádio é municipal, eu, como Famalicão SAD, pouco poderei dizer ou atuar sobre o qual sou parte, não sendo parte decisiva ou decisora. Aguardo com expectativa porque sou parte», começou por dizer o dirigente, em declarações aos jornalistas, à margem da visita de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e do autarca da cidade, Mário Passos, ao Estádio Municipal de Famalicão.

Miguel Ribeiro lembrou que, «quando, há cinco anos, a SAD foi adquirida, havia, e continua a haver, o compromisso de um estádio novo», referindo que a SAD está a fazer o que pode ao nível das infraestruturas, incluindo obras na academia para albergar a equipa principal, avançando até que está a ser feito um investimento de cerca de três milhões de euros.

«Estamos a fazer um investimento integral de três milhões de euros, pago pela SAD. No caso do estádio não podemos intervir em termos de investimento. Há regras. É propriedade do município. Estamos abertos, dentro do que pudermos, do ponto de vista legal, a sermos parte da solução. Seremos parte também da solução financeira», garantiu.

Mário Passos garantiu que o processo está em andamento, havendo até a possibilidade de haver novidades ainda em este ano. «As coisas estão cada vez mais adiantadas, temos uma equipa, contratámos um jurista que nos ajuda a desenvolver este plano, que é complexo, mas não quero comprometer o futuro dos famalicenses. Nos próximos meses traremos para os famalicenses o resultado de todo este trabalho», admitiu.