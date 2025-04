Ian Cathro, treinador do Estoril, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Famalicão:

«Vocês sabem que eu fui expulso na fase final do jogo e por isso vou falar em português e inglês porque se calhar não estou a falar bem português. Como faço sempre, quando o jogo acaba, eu procuro o treinador adversário para cumprimentar e depois vou cumprimentar os árbitros. Disse-lhes “bom jogo” e, a falar da mesma maneira calma como estou a falar agora, disse “hoje foi um grande desastre” (“Today is a big disaster). Não sinto que é ofensivo, é a minha opinião sobre o jogo.

Agora estou a fazer algo que nunca quero fazer que é falar da arbitragem porque nunca falei e hoje, por causa desse senhor, vou ter de falar. Ele hoje queria fazer algo comigo. Eu queria deixar bem claro que na minha mente eu não queria ao respeito ao árbitro. Eu disse hoje foi um grande desastre para a exibição do árbitro. Comparado com outros comportamentos do nosso campeonato, não foi nada mau.

Sobre o jogo, vamos para o momento em que sofremos o golo. Todos nós mostrámos que temos vontade de fazer coisas maiores, de lutar pela vitória, e perdemos o equilíbrio. Perdemos, também, o equilíbrio mental e não conseguimos fazer um jogo consistente. Perdemos um pouco do controlo, não do jogo, mas também, mas do nosso jogo.

[procuram objetivos mais altos?] Nós temos outros objetivos. Falei antes do jogo que um dos êxitos da nossa época é não viver em euforia nem em drama. Focamos no trabalho e nesta fase da época é mais difícil manter o objetivo, mas nós temos os nossos próprios objetivos e vamos atrás deles».